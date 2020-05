"Wiadomości" TVP znów atakują TVN

"Wiadomości" TVP i politycy PiS uderzyli w Małgorzatę Kidawę-Błońską. "Dziwny fetysz"

- Można zapytać o co chodzi, co to za gra. Nie jest to na pewno gra uczciwa. Jest to oszukiwanie Polaków. Jest to robienie Polakom wody z mózgu. Jest to próba wywołania chaosu zbudowanego na kłamstwie.