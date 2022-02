"Wiadomości" TVP zaskoczyły na koniec wydania. Wystarczyło im 6 sekund

W rzeczywistości decyzja ta została podjęta nie "przed chwilą", a kilka godzin przed wieczorną emisją "Wiadomości". Na stronie Polskiego Radia zostało to ogłoszone dokładnie o 17:39. Dlaczego więc TVP podało to na sam koniec bez słowa komentarza czy wyjaśnienia, kim jest Agnieszka Kamińska i co to oznacza dla przyszłości Polskiego Radia?