"Wiadomości" TVP szukają winnych pandemii. Obciążają opozycję

We wtorek PiS przegrał głosowanie w Sejmie ws. nowego projektu ustawy antycovidowej. Nie głosowało prawie ich 30 posłów. Projekt wpłynął w poniedziałek wieczorek, miał 45 stron. Politycy mieli zatem mało czasu się z nim zapoznać. Dzięki wygranemu przez opozycję głosowaniu zyskali dodatkowe 24 godziny, ponieważ nie chcieli, kolokwialnie mówiąc, pracować na kolanie.

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

Wiele razy padały też krytyczne komentarze lekarzy nt. działań i propozycji rządu. Sami mieli też wątpliwości co do nowego projektu ustawy, która zwalniałaby ich z odpowiedzialności za błędy. Mimo to "Wiadomości" nie pokazały żadnej perspektywy środowiska medycznego.