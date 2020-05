"Wiadomości" TVP stają w obronie filmu Sylwestra Latkowskiego. Znowu zaatakowano TVN

Ponownie, po kilku tygodniach przerwy, uderzono w stację TVN24, która zdaniem Krzysztofa Nowiny-Konopki "od kilku dni kreuje się na obrońców wolności słowa przy okazji zamieszania z piosenką Kazika Staszewskiego w radiowej Trójce". Przywołano fragment ostatniego wywiadu muzyka w stacji RMF FM, który zapewnił, że "nie czuje się ofiarą czegokolwiek" i dalej uważa siebie za wolnego człowieka. Materiał zakończono wypowiedzią Roberta Mazurka, który w żartobliwy sposób odniósł się do wielu apeli polityków do dyrekcji Polskiego Radia. Dziennikarz powiedział, że "ta obłuda doprowadza go do szału", a Kazik Staszewski dodał "że jego doprowadza do śmiechu". Taka była puenta materiału "Wiadomości".