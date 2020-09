"Wiadomości" TVP pokonały "Fakty" TVN. Są wyniki oglądalności

Niekwestionowanym zwycięzcą w wyścigu o miano najpopularniejszego programu informacyjnego w sierpniu zostały "Wiadomości". Zgodnie z danymi Nielsen Audience Measurement, opracowanymi przez serwis wirtualnemedia.pl, magazyn prowadzony m.in przez Danutę Holecką i Michała Adamczyka oglądało średnio 2,31 mln widzów. Program emitowany w TVP1 oraz TVP Info zyskał... ok. 3 tys. oglądających w porównaniu do ubiegłego roku. Tyle jednak wystarczyło, by awansować z miejsca drugiego na najwyższy stopień podium.