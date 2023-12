"Wiadomości" TVP mówią o prawie wyboru. Kuriozalny materiał

Kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy chciał za pomocą tzw. lex TVN uciszyć krytyczne media, TVP nie przyłączyła się do środowiskowego protestu niezależnych redakcji nie tyle w obronie TVN, co wolnych mediów. Dziś redakcja "Wiadomości" głośno mówi o prawie widzów do wyboru, przypominając, że "pluralizm mediów to fundament demokracji".