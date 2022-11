"Wiadomości" tropią spisek po porażce PiS. Widzowie nie usłyszeli wszystkiego

To dlatego politycy KO i wyborcy głosujący na Kałużę oskarżali go o zdradę i kupczenie stanowiskami. Tymczasem w "Wiadomościach" przedstawiono go jako zaszczutego polityka, który był krytykowany za to, że przeszedł do PiS. W jakich okolicznościach i co na tym zyskał - tego widzowie programu informacyjnego TVP nie usłyszeli.