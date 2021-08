"Wiadomości" sugerują oszustwo z imigrantami. "Dowodem" są komentarze internautów

Na granicy polsko-białoruskiej od kilkunastu dniu koczuje grupa imigrantów, których polska Straż Graniczna nie chce wpuścić do naszego kraju. A białoruskie wojsko pilnuje, by nie mogli wrócić na ich terytorium. "Wiadomości" poinformowały widzów, że Łukaszenka za każdego imigranta przerzuconego do UE dostaje tysiące dol. i padła sugestia, że dramat tych ludzi do wyreżyserowana fikcja.