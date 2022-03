"Wiadomości" przekroczyły granicę. Skandaliczny język w materiale TVP

Nie ulega wątpliwości, że rosyjskie działania w Ukrainie budzą słuszny sprzeciw i odrazę. Jednak nawet przekonanie o moralnej słuszności nie usprawiedliwia języka, który poza upustem emocji nie wnosi do debaty publicznej niczego dobrego. Może być za to odebrany jako przyzwolenie na coraz bardziej agresywny i pozbawiony szacunku do oponentów sposób komunikacji.