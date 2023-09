"Wiadomości" przechodzą same siebie. Pokazali mieszkańcom "szokujące" nagrania

- Każdy, komu pokazujemy fragmenty filmu lub kto widział je w internecie, tu, przy granicy z Białorusią nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył - stwierdził z przejęciem Jakub Krzyżak. - Od początku kryzysu z narażeniem życia i zdrowia stawali w obronie mieszkańców pogranicza. Dla nich strażnicy graniczni i żołnierze na zawsze byli i będą bohaterami. Niezależnie od tego, co próbuje im się wmówić - skwitował.