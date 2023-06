"Wiadomości" ostrzegły widzów TVP. "Trzeba przyp...ić" Seweryna poleciało kilka razy

To było do przewidzenia. "Wiadomości" TVP nie tylko wykorzystały skandaliczne nagranie Andrzeja Seweryna, ale także uderzyły w innych "patocelebrytów". Bo właśnie takie określenie padło w stosunku do Krystyny Jandy, Zbigniewa Hołdysa czy Daniela Olbrychskiego, którzy w niewybrednych słowach wypowiadali się na temat rządu i wyborców PiS.