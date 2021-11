"Wiadomości" ostrzegają celebrytów. Gwiazda TV i disco polo nowym autorytetem

- Każdy, kto znieważa funkcjonariuszy, nasz związek będzie za każdym razem reagował. W tej chwili złożyliśmy do prokuratury trzy zawiadomienia wobec takich osób. Są to osoby z mediów. Są to też tak zwani celebryci – opowiadał mjr Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.