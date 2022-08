Zestawił kadry z Tuskiem. Znów ośmieszył "Wiadomości" TVP

Jak wiadomo, redakcja "Wiadomości" do perfekcji opanowała szkalowanie Donalda Tuska w swoim programie. Najwyraźniej pracownicy TVP doszli też do wniosku, że skoro robią to tak dobrze, że nie mają sobie równych, to nie pozostaje im nic innego, jak tylko powielać to, co już zrobili.