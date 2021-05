"Wiadomości" idą na całość. "Walkę z Budką" pokazano w zwolnionym tempie

- Każdy dialog jest bardzo dobry – to słowa Budki cytowane przez "Wiadomości", po których pada komentarz dziennikarza TVP: "Choć wiele wskazuje na to, że to tylko dobra mina do złej gry". I na sam koniec fragment z "przepychanką" został puszczony po raz trzeci – tym razem w zwolnionym tempie i ze zbliżeniem na same ręce.