"Wiadomości" dziękują widzom za zaufanie. "Przynajmniej nie kłamią jak w TVN"

Anita Werner na koniec wieczornych "Faktów" 1 września podała wyniki oglądalności za sierpień, z których jasno wynikało, że TVN i TVN24 nie ma sobie równych w kategorii programów i stacji informacyjnych. Dzień później Danuta Holecka w "Wiadomościach" zrobiła to samo, dziękując za zaufanie i mówiąc, że to Telewizja Polska pobiła konkurencję. Jak to możliwe, skoro obie telewizje bazowały na danych Nielsena?