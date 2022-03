Wiaczeslaw Kowtun szuka pracy w polskich mediach. Dziennikarze ostrzegają redakcje

"Nie wiem, dlaczego przyjechał do Polski, ale Polacy powinni odesłać go z powrotem do Rosji, gdzie pracował od 2014 roku" – powiedział o Kowtunie Kazański. Przed Kowtunem przestrzegają także inni dziennikarze, w tym Wojciech Mucha, Tomasz Szymborski czy Marcin Iwankiewicz.