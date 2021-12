Weronika Rosati wróci do "M jak miłość"? Jej słowa zaskakują

Jednak 37-latka przyleciała ostatnio do Polski, by porozmawiać na temat występów w różnych produkcjach. Nie wszyscy mogą pamiętać, ale Rosati dość długo była związana z serialem "M jak miłość" (w latach 2002-2005, a potem 2018-2020). Wcielała się w postać Anny Waszkiewicz, którą widzowie postrzegali jako kogoś w rodzaju czarnego charakteru. Choć zniknęła z fabuły produkcji, to wiele wskazuje, że to się zmieni.