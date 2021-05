Weronika Rosati w "NCIS: Los Angeles". Ciemno i po rosyjsku, ale dobre i to

Rosati tak podsumowała swoje amerykańskie aspiracje: "Prawda jest taka, że każda kolejna rola jest zdobywana przeze mnie od nowa - rzadko kiedy dostaję po prostu ofertę - o każdą muszę walczyć. Uważam, że jak na 37-latkę, która miała poważne przerwy zdrowotne i osobiste w karierze, to jest nieźle i mimo że marzyłabym sobie być jedną z tych aktorek, które się obsadza z rozpędu, bo pasują do każdej roli i nie musieć za każdym razem udowadniać, że wbrew pozorom i ja mogę pasować do jakiejś roli, to jestem naprawdę wdzięczna, że dostałam ciekawą rolę w serialu akcji, gdzie grają naprawdę fajni aktorzy".