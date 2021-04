Alicja Bachleda-Curuś o stanie swojego taty

Alicja Bachleda-Curuś lata temu wyprowadziła się do Los Angeles, by spełniać marzenia o aktorstwie. Dzięki dzieciństwu spędzonemu na podróżach świetnie znała język angielski, a dzięki pieniądzom zamożnych rodziców mogła pozwolić sobie na wyjazd do Stanów.