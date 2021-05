Weronika Marczuk opowiedziała historię swojej matki. "Była ostatnim dzieckiem, cudem przetrwała"

Weronika Marczuk opowiedziała historię swojej rodziny

"Dziś Dzień Mamy - na Ukrainie obchodzony w drugą niedzielę Maja" - czytamy na profilu producentki. "Moja ukochana mamusia, piękna Nineczka, potem już Nina Tyhoniwna, a dziś babcia Nina - to energia, siła, przykład pracowitości i miłości do życia. Dziś wyjątkowo też obchodzimy ważny dzień - 9 Maja - Święto Zwycięstwa w II Wojnie Światowej. Dla mojej mamy, całej rodziny to święto jest ważne. Urodzona w najtrudniejszym 1943 r., w czasie faszystowskiej okupacji, okrutnych wydarzeń w dziejach historii, gdzie wielu nie przeżyło, w tym rodzeństwo i ojciec, który zginął w 1944 r. w Czechach w czasie bitwy i nigdy go nie zobaczyła. Była ostatnim dzieckiem, cudem przetrwała, swoje dzieciństwo wspomina rzadko, nigdy się nie skarży, ale gdy dopytuję, widzę łzy" - zdradziła gwiazda.