Kozidrak zrobiła furorę. Nie każda w jej wieku założyłaby taki dół

Beata Kozidrak w trakcie pandemii musi odpoczywać od muzyki. Granie dziesiątek koncertów nie wchodzi w grę, ale wokalistka wcale nie narzeka na nudę. Już rok temu zapowiedziała, że przymusowy urlop wykorzysta na spisanie wspomnień. Autobiografia "Beata. Gorąca krew" jest już w księgarniach, a Kozidrak wybrała się do "Dzień Dobry TVN", by powiedzieć co nieco o swojej książce.