Wendzikowska w samej koszuli pręży się w wannie. W komentarzach gorąco!

Anna Wendzikowska to jedna z tych celebrytek, które konto na Instagramie warto obserwować. Dziennikarka TVN dzieli się tam swoim życiem prywatnym i zawodowym. Wendzikowska publikuje zdjęcia ze studia " Dzień Dobry TVN ", zdradza, z jaką gwiazdą przeprowadziła ostatnio wywiad, czy publikuje fotki ze swoją 2-letnią córką Antosią.

Oczywiście największą popularnością cieszą się zdjęcia i filmiki, na których Anna Wendzikowska co nieco odsłania. Jakiś czas temu wrzuciła m.in. nagranie z treningu tańca na rurze .

W ten sposób dziennikarka zareklamowała kosmetyki, jednak to nie one wzbudziły gorące reakcje fanów, a modelka.

"Anka, nie wiem jak ty, ale ja oglądając fotę na włosach skupić się nie mogę..." – pisze jeden z internautów, na co inna fanka dodaje: "Aniu. Cudownie wyglądasz. Taka sexy. Piękna!". A to tylko niewielki wycinek z tego, co znalazło się w komentarzach po zdjęciem.