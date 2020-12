Agnieszka Woźniak-Starak spotyka się z nowym mężczyzną? Poznała go w pracy

Świat Agnieszki Woźniak-Starak rozpadł się na małe kawałki w sierpniu zeszłego roku. Wtedy podczas wakacyjnego weekendu w rodzinnej posiadłości w Fuledzie doszło do tragicznego wypadku. Piotr Woźniak-Starak zginął na jeziorze Kisajno. Jego żona zaszyła się z dala od Warszawy, unikając zainteresowania mediów. Jednak po niemal roku dochodzenia do siebie postanowiła wrócić do pracy w telewizji.