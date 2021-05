Węgrowska wspiera Brzozowskiego. "Dałeś z siebie wszystko"

To już koniec przygody Rafała Brzozowskiego na Eurowizji. Choć długo marzył o występie na międzynarodowym konkursie i wreszcie nadarzyła się okazja zaprezentowania się w polskich barwach, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Po tym, jak piosenkarz znalazł się w Rotterdamie, jego występ stanął pod znakiem zapytania. Wszystko przez koronawirusa. Emocje sięgały zenitu, zwłaszcza że z jednej strony mierzył się z niepewnością występu na żywo, z drugiej odbierał wciąż skrajne reakcje na jego piosenkę – nie brakowało takich, którzy mu kibicowali, ale i takich, którzy ostro krytykowali twierdząc, że nie ma co marzyć o awansie do finału.