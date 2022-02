Wegetariańskie, kosmicznie drogie i przepyszne. Pączek z dyskontu to przy nich żart. Kupiliśmy pączki od Wojewódzkiego

Czy zadziałał na nas "czar celebryty"? Ależ skąd. Przepisem na sukces jest najprostszy z możliwych składów tych słodkości. Zapytałam Pawła Chomentowskiego o składniki pączków i nie było tu żadnej niespodzianki: mąka, jajka, drożdże, masło, mleko i olej do smażenia. Jedyne, co w tych pączkach ewidentnie zbędne, to kolorowe posypki. Dobrze wyglądają na zdjęciu na Instagramie, ale psują perfekcyjnego pączka swoim sztucznym smakiem.