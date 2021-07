Niewinni Czarodzieje Trzy Zero w Gdyni. Ceny? Zero zdziwienia

To, co najczęściej pojawiało się na stolikach gości restauracji, to hot-dogi. Są takie z kiełbasą (29 zł), z szarpaną wołowiną (32 zł), z krewetkami (35 zł) i z boczniakiem (32 zł). Opcja z boczniakiem to jedyne danie główne bez mięsa w NC Trzy Zero. Trochę szkoda, ale smakiem nawet nadrabiają małe rozczarowanie po lekturze menu. Jest umami, jest OK, raczej poprawne danie, niż pyszne.