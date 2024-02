Weekend w pracy ją wymęczył. Katarzyna Pakosińska wyznała, jak bardzo

Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło to ostatnia z pięciu par nowych prowadzących, którzy dołączyli do śniadaniowego programu Dwójki po zmianach w TVP. Popularna artystka kabaretowa i nieco mniej znany prezenter TVP Kraków zadebiutowali na antenie Dwójki we wtorek 20 lutego, a kilka dni później spotkali się z widzami ponownie w weekendowych wydaniach "Pytania na śniadanie".