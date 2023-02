"Wednesday" Netfiksa. Nauczyciele biją na alarm. "Mamy wiele niepokojących interwencji"

- Rzeczywiście, mamy w ostatnim czasie sporo zgłoszeń tego typu - opowiada. - Wszystko wskazuje na to, że związane są z serialem "Wednesday". Niektóre sceny, które się w nim znalazły, stają się inspiracją do zabaw co najmniej niebezpiecznych. Żeby nie być gołosłowną, mogę podać przykład sytuacji, której źródłem była scena, gdzie jedna z osób kijem usuwa owada z wnętrzności innego bohatera. Małe dzieci nie widzą tego jako symbol, metaforę, interpretują to dosłownie. A to może prowadzić do groźnych konsekwencji - tłumaczy Jadczak.