"Wednesday": Cios w serce zagorzałych fanów

O ile doskonale wie, kim stać się nie chce, ma wciąż problemy z określeniem tego, do czego dąży i jakimi ścieżkami chce to osiągnąć. Jest wrażliwa i zdolna, ale te pozytywne strony swojej osobowości skrzętnie ukrywa pod ciemnymi ubraniami i martwym spojrzeniem. Tak naprawdę Wednesday Addams to nie dziwaczka obdarzona paranormalnymi zdolnościami, tylko całkiem zwyczajne dziecko u progu dorosłości, które jak w sumie każdy czuje się czasami niedowartościowane, niezrozumiane i zmuszane do robienia czegoś, czego nie chce. W tym sensie Netflix po raz kolejny wypełnia jakiś rodzaj misji normalizującej wszelkie odrębności. Nie piętnuje i nie stygmatyzuje różnic, tylko wskazuje, że każdy musi po prostu odnaleźć swoje stado, swoją grupę, w której może być kim chce.