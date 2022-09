Wciąż trudno mu się pogodzić z porażką w "Tańcu z gwiazdami". "Jak to się stało"

Łukasz Płoszajski nie kryje rozgoryczenia tym, jak potoczyły się jego losy w "Tańcu z gwiazdami". "Podchodzą do mnie ludzie i pytają, jak to się stało, że nasza para odpadła z "Tańca z gwiazdami". Nie potrafię wam odpowiedzieć na to pytanie" - pisze na Instagramie.