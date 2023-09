Wbiła szpilę polskim piłkarzom. Prezenter wybuchnął śmiechem

"Polacy na deskach", "Kompromitacja", "Kulesza do dymisji", "Santos musi odejść" - takie hasła i nagłówki dominują po niedzielnym meczu polskiej reprezentacji w Tiranie. Biało-czerwoni doznali sromotnej porażki 0:2, co praktycznie uniemożliwia im szansę na awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy.