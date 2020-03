"Warsaw Shore": start 13. sezonu programu odwołany

Nadzwyczajna sytuacja w kraju zmusza stacje telewizyjne do zmiany oferty programowej. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa pracowników oraz uczestników programów na żywo wprowadzane są gruntowne zmiany.

Telewizja Polsat wprowadziła je najpierw w "Tańcu z gwiazdami". W drugim odcinku wiosennej edycji tanecznego show Krzysztof Ibisz przekazał informację, że w trosce o zdrowie uczestników i ekipy produkcja podjęła decyzję o zawieszeniu całego sezonu aż do jesieni .

Zawieszone zostały także inne programy – "Twoja twarz brzmi znajomo" i "The Four. Bitwa o sławę". W ślad za stacją poszła TVP, zawieszając nagrania do m.in. "Dance Dance Dance" oraz TVN zawieszający popularne programy i seriale.