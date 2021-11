Śmiałe zdjęcie. Waleria z "Love Island" do skromnych nie należy

Jak mówiła w wizytówce do randkowego show Polsatu Waleria, jest dumna ze swoich kobiecych kształtów, za które uwielbiają ją mężczyźni. Uczestniczka 3. edycji "Love Island" zgłosiła się do programu w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Dziewczyna o polsko-etiopskich korzeniach, która przez lata mieszkała we Francji, przyznała, że nigdy jeszcze nie była z Polakiem. Niestety, jak wiemy, znajomość z poznanym w show Piotrem także nie zakończyła się happy endem. Trwa jednak medialne 5 minut celebrytki znanej z programu.