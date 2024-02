Waldek z "Rolnik szuka żony" przyłączył się do protestu rolników. Mówi o spadkach cen

- Wprowadzenie czegoś takiego wydaje mi się zupełnie nietrafione [...]. Porównując to do średniego gospodarstwa w Polsce 100-hektarowego, to tak jakby odebrać ludziom utrzymanie z 560 takich gospodarstw, albo na przykładzie mojego mniejszego gospodarstwa (ok. 35 hektarów - przyp. red.) to jakby zebrać dochody z 1800 takich gospodarstw - tłumaczy.