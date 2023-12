Waldek i Dorota z "Rolnik szuka żony" chcą mieć dziecko. "Mam już swoje lata"

Waldemar z Pakości to w oczach wielu fanów "Rolnik szuka żony" czarny charakter minionej edycji. Choć w gruncie rzeczy każdy z panów wzbudził ogromne kontrowersje swoim zachowaniem w stosunku do kandydatek. Waldkowi dostało się m.in. za to, że ukrywał relację z kobietą, która nie chciała występować przed kamerami. A także za skandaliczne potraktowanie Ewy w finale.