W TVP pokazano sukces punktu szczepień. TVN24 zastał tylko jedną osobę

- Utworzenie masowych punktów szczepień to efekt wytycznych związanych ze wzrostem liczby szczepionek, które trafiają do Polski. Wszystkie samorządy otrzymały polecenie dotyczące utworzenia na terenie swojego terenu masowych punktów szczepień. Oczywiście od razu podjąłem działania by utworzyć takie placówki na terenie Suwałk - mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.