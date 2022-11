W to Edyta Górniak inwestowała pieniądze. Po czasie zmieniła zdanie

Gwiazda została ostatnio zapytana przez reporterkę Jastrząb Post o to, w co inwestuje pieniądze. Zaczęła dość filozoficznie. - W życiu są różne rzeczy – coś może się nie opłacać, ktoś może nam coś zabrać, coś może się nie opłacać, a wspomnień, przeżyć, modlitwy w deszczu, w oceanie, czy śmiechu nikt nam nie odbierze. Rozproszenie umysłu, przestawienie percepcji, złapanie dystansu, to są rzeczy, których nie otrzyma się inaczej jak właśnie w podróży. To są wspaniałe rzeczy i tego się nie da odebrać - powiedziała.