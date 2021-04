Żadna nie chciała byłego milicjanta. Edward w końcu znalazł miłość

Żona zostawiła go w 2004 r. bez słowa wyjaśnienia. Wybrała kolegę Edwarda. On sam w rodzinnym Czernikowie miłości już nie znalazł. Wielu mieszkańców wsi wciąż ma mu za złe mundurową przeszłość.

- To nie moja wina, że za wcześnie się urodziłem i nosiłem milicyjny mundur. Pretensje zgłaszajcie do nieżyjących moich rodziców – tłumaczył w tygodniku Edward, który chciał zostać strażakiem.

Edward przez 16 lat szukał szczęścia u innych kobiet, ale żaden związek nie przetrwał. W "Sanatorium miłości" też nie przekonał do siebie żadnej z pań. Udział w programie dał mu jednak rozpoznawalność i zmotywował do znalezienia miłości w internecie. Edward zaczął korzystać z portalu randkowego z nadzieją i w końcu odezwała się do niego Hanna z Bydgoszczy.

Miejscowość Edwarda znajduje się ok. 100 km od Bydgoszczy, ale teraz to dla niego żadna przeszkoda. Już na pierwszym spotkaniu oboje przypadli sobie do gustu i teraz spędzają wspólnie każdy weekend. - W końcu i do mnie z wiosną zawitało uczucie. Kocham i jestem kochany – wyznał w gazecie.