W Polsacie przyrównano Putina do śmiecia. Dziennikarz się nie hamował

Widzowie Polsatu mogli się zdziwić, gdy oglądali program informacyjny. Nie chodziło jednak wcale o palenie odpadów w domowych piecach (czy to jeszcze kogoś zaskakuje?), o czym mówił dziennikarz w kontekście problemów polskich rodzin z dostępem do węgla czy drewna. Surowce są na wagę złota - drogie, ale też ciężko jest je kupić. Słowa polityków nie uspokajają, a sezon grzewczy już się rozpoczął. Ludzie zaczynają więc palić w piecach nawet śmieciami, co nijak ma się do ekologii.