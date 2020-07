W "M jak miłość" szykują się zmiany. Roszada w obsadzie

– Joasia dowie się, że jest w ciąży. Wiadomość będzie dla niej szokiem. Na dodatek zawiedzie się na swoim ukochanym, który nie był wobec niej szczery. Zapragnie więc uciec od problemów i mężczyzn i zdecyduje się na wyjazd do swojego ojca, który mieszka w Paryżu – powiedziała "Super Expressowi" osoba z produkcji. Aktorka wróci na plan jak tylko będzie na to gotowa.

Barbara Kurdej-Szatan nie będzie miała długiego urlopu macierzyńskiego

Z informacji "SE" wynika, że aktorka w związku iż jej syn niebawem skończy rok, postanowiła wrócić do pracy. Oznacza to, że w „M jak miłość” do Polski wróci Katia. Wszystko wskazuje więc na to, że w telenoweli już od jesieni widzów czeka sporo emocji. Czekacie na nowe odcinki?