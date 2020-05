"M jak miłość": finał 20. sezonu!

Przed nami pełen emocji finał 20. sezonu "M jak miłość". Co wydarzy się w serialu w dwóch ostatnich odcinkach?

Przede wszystkim... Michała (Paweł Deląg) i Asię (Barbara Kurdej-Szatan) połączy w końcu gorący romans! Ostrowski ukryje jednak przed ukochaną niebezpieczną tajemnicę. Pisarz dostanie informację, że Leszek (Sławek Uniatowski) zaginął podczas wyprawy w góry i walczy o życie. Ale nie powie o tym Asi w obawie, że dziewczyna kolejny raz odepchnie go i wybierze właśnie Krajewskiego. Co wydarzy się, gdy Chodakowska pozna prawdę?

Tymczasem przyjaźń Lilki (Monika Mielnicka), Ali (Alicja Ostolska) oraz Ewki (Jowita Chwałek) nagle się rozpadnie. Podczas kolejnej wizyty w pubie koleżanki ostro się pokłócą i zaczną nawet ze sobą walczyć. A gdy personel lokalu wezwie na miejsce policję Ala podrzuci do plecaka Lilki narkotyki, które znajdzie Sonia (Barbara Wypych)! - No, to mamy problem... Przykro mi, dziewczyny, ale obie jedziecie na komisariat!

Czy nastolatki zostaną w końcu aresztowane?

Barbara Kurdej-Szatan nie będzie miała długiego urlopu macierzyńskiego

Spore problemy czekają też w nowym tygodniu Basię (Gabriela Raczyńska). Dziewczyna podsłucha przypadkiem rozmowę Jaśka (Stanisław Dusza) z Damianem (Oliver Proctor) i odkryje, że chłopak zaczął się z nią spotykać tylko dlatego, że namówił go do tego kolega. A gdy zrozumie, że ich przyjaźń od początku była oszustwem, załamie się i ucieknie z oczami pełnymi łez.

Z kolei Paweł (Rafał Mroczek) w najbliższych odcinkach znów spotka się z Franką (Dominika Kachlik) i tym razem to on poprosi o przysługę. A konkretnie o to, by Franka udawała jego dziewczynę... Co wydarzy się, gdy zaprosi nową przyjaciółkę do swojego mieszkania?

A na koniec: dramatyczny finał procesu Olka (Maurycy Popiel). Podczas ostatniej rozprawy Chodakowskiego będzie wspierać nie tylko Budzyński (Krystian Wieczorek), ale też cała rodzina. Tuż przed tym, jak sędzia ogłosi wyrok, Olek jednak załamie się i nagle sam przyzna się do winy.

Materiały prasowe Odwiedź WP Gwiazdy na Insta new tab

- Groził mojej rodzinie... Powiedział, że… i tak go nie zamkną. Trafi do szpitala, a kiedy stamtąd wyjdzie... zabije Izę, Marcina i dzieci. Nie udzieliłem temu człowiekowi pomocy... Nie próbowałem go uratować. Nie miałem wyboru...

Co wydarzy się dalej? Odpowiedź tylko na antenie TVP2 w premierowych odcinkach serialu.