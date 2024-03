Umowa poufności wygasła? Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ujawnia, jak było

To, że produkcja dość oszczędnie podchodzi do ślubnych wydatków swoich uczestników, poniekąd potwierdza ostatnia wypowiedź jednej z bohaterek programu, Anity Szydłowskiej. Tancerka z Krakowa, która zgłosiła się do trzeciej edycji show, zdradziła niedawno w rozmowie z serwisem Plotek kulisy produkcji związane m.in. z budżetem, jaki miała na swoją ślubną kreację.