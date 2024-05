W końcu coś innego. Bohaterowie zepsuci do szpiku kości

"The Boys" to opowieść niepoprawna politycznie, przepełniona czarnym humorem, przemocą i seksem. Nie jest to jednak pusta rozrywka. "The Boys" to celna satyra na społeczeństwo pochłonięte konsumpcją i komercją. To także parodia gatunku superbohaterskiego i udana próba rzucenia wyzwania "ugrzecznionym" produkcjom Marvela.