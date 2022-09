W "Hell's Kitchen" polały się łzy. Emocje sięgnęły zenitu

Pierwsza do szatni została odesłana Anna z drużyny niebieskich, która sama podjęła decyzję, że wyda danie główne przed przystawką. Gessler uznał, że to nie do przyjęcia. Z kolei w drużynie czerwonych Igor źle przygotował makaron. Goście czekali na dania bardzo długo i Gessler w końcu zdecydował o zamknięciu kuchni bez dokończenia serwisu. - Po dzisiejszym serwisie powinienem dostać kroplówkę z melisą - powiedział do uczestników.