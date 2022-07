W ciągu roku spłynęły tylko dwie skargi na kanały erotyczne do KRRiT

W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa KRRiT, powiedziała: - Programy erotyczne są rozprowadzane i wpisane do rejestru przez niektórych operatorów. Ponadto najczęściej są kodowane systemem CONAX/Contego należącym do firmy Nagravision/Conax. Aby uzyskać do nich dostęp, użytkownik jest zobowiązany do podpisania odpowiedniej, oddzielnej umowy z operatorem rozprowadzającym. Programy erotyczne posiadają ograniczenie wiekowe od 18 lat, które jest prezentowane zarówno na ekranie, jak i w metadanych opisujących programy i poszczególne audycje.