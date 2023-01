"Velma" zmiażdżona przez widzów. Pobiła niesławny rekord

W odstępie zaledwie kilku dni HBO wypuściło dwa seriale, które wzbudziły ekstremalnie skrajne emocje. "The Last of Us" zbiera same pochwały i może poszczycić się średnią ocen 99 proc. na RottenTomatoes. Tymczasem "Velma" po emisji pierwszych dwóch odcinków jest mieszana z błotem. I najczęściej krytykowaną wadą nie jest to, że scenarzyści włożyli największy wysiłek w zmianę koloru skóry głównych bohaterów i określenie ich tożsamości seksualnej.