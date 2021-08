"Variety" o TVN24. "To wiodące źródło niezależnych wiadomości w Polsce"

We wtorek 10 sierpnia, na dzień przed zapowiadaną debatą w Sejmie o "lex TVN", Komitet Obrony Demokracji zorganizuje ogólnopolskie protesty w obronie wolnych mediów. Do marszów KOD-u dołączyło już ponad 70 miejscowości. O protestach napisały nie tylko polskie media, ale także amerykańskie. Wspomniał o nich m.in. serwis "Variety", który w swoim artykule wyjaśnił też, do czego by doszło, gdyby ustawa "lex TVN" weszła w życie.