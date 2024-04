"Va Banque". Onkolog znowu został mistrzem. To pierwsza taka sytuacja w historii programu

Najprostszą rundę, z najmniejszymi kwotami do zgarnięcia, zaczął Krzysztof i początkowo nie dawał szansy pozostałym dwóm graczom. W trakcie rozgrywki panom udało się jednak co nieco ugrać. Pytania, a raczej odpowiedzi, które uczestnicy widzieli na ekranie, bywały podchwytliwe, ale gracze walczyli o to, by móc wykazać się wiedzą i zarobić. Poziom był bardzo wyrównany. Kategorie dotyczyły internetu, medycyny, prawa, animacji, zalewów, wydarzeń z III wieku p.n.e. Po pierwszym etapie Krzysztof miał na koncie dużo więcej niż jego przeciwnicy. Konrad zgromadził 1800 zł, a Paweł 1400 zł.