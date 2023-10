Uwierz w "Ducha"! Klasyk horroru powróci jako serial

A ten w swoim czasie okazał się ogromnym hitem. Przy budżecie wynoszącym niespełna 11 mln zarobił kilkanaście razy więcej, bo aż 121 mln dolarów. Doceniła go również Akademia Filmowa, przyznając "Duchowi" trzy nominacje do Oscara: za najlepsze efekty specjalne, muzykę oryginalną i montaż dźwięku. Ostatecznie żadna statuetka nie trafiła jednak do rąk twórców.