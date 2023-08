"Uwaga!" w odświeżonym wydaniu. Aż trzech nowych prowadzących

W gronie gospodarzy programu pozostaje Ryszard Cebula, a dołączy do niego trójka prowadzących. Dotychczasowi reporterzy "Uwagi!" Tomasz Patora i Jakub Dreczka pojawią się też przed kamerą w studiu. A zupełnie nową osobą w tym składzie będzie Daria Górka, która do stycznia br. prowadziła programy w TVN24BiS oraz przygotowywała reportaże w "Czarno na białym". Postanowiła jednak wrócić do współpracy z TVN.